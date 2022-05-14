أسهم أوروبا تسجل أول مكاسب منذ 5 أسابيع وسط أداء متقلب

ارتفعت الأسهم الأوروبية في جلسة الجمعة، وسجلت أول مكاسب أسبوعية منذ 5 أسابيع، مع هيمنة موجة من اقتناص الصفقات بعد مخاوف بشأن تشديد السياسات النقدية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.1% وقادت قطاعات السفر والترفيه والبنوك الصعود.

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واتسمت الأسواق العالمية، خاصة سوق الأسهم الأميركية، بتداولات شديدة التقلب هذا الأسبوع مع خشية المستثمرين من أن تدفع الظروف المالية المشددة واستعداد المركزي الأميركي لسلسة من عمليات رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، الاقتصاد إلى الركود، وفق رويترز.

وكرر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس توقعه بأن البنك سيرفع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية خلال الاجتماعين المقبلين للسياسة النقدية مما خفف القلق من زيادة أكبر بمقدار 75 نقطة أساس كان قد توقعها بعض المستثمرين.

وبعد احتساب مكاسب جلسة الجمعة، أنهى المؤشر ستوكس 600 خسائر أسبوعية استمرت لأربعة أسابيع على التوالي.

وارتفع سهم دويتشه تليكوم 2.1% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لإيراداتها السنوية.

وقفز سهم مجموعة كازينو الفرنسية للتجزئة 9.9% بعد أن ذكرت صحيفة ليزيكو أن شركتي الطاقة الفرنسيتين توتال انرجيز وإنجي تستهدفان الاستحواذ على وحدتها للطاقة المتجددة والتي تقدر قيمتها بنحو 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار)