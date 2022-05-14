مؤشر داو جونز يسجل أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ عام 1980

أنهت وول ستريت تعاملات جلسة الجمعة على ارتفاع، منهية أسبوعا شهد تقلبات جامحة للسوق، وسط ارتياح إزاء بوادر وصول التضخم إلى ذروته قابلته مخاوف من أن يدفع تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي السياسة النقدية الاقتصاد إلى الركود.

وكانت المكاسب مدفوعة بانتعاش أسهم شركات التكنولوجيا والشركات المرتبطة بها، والتي تكبدت خسائر كبيرة في الجلسات الأخيرة وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة وقلق المستثمرين من أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة أكبر مما كان متوقعا.

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وعلى الرغم من مكاسب الجمعة، سجل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك خسارتهما الأسبوعية السادسة على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر متتالية منذ خريف 2012 لستاندرد آند بورز ومنذ ربيع 2011 للمؤشر ناسداك.

وسجل المؤشر داو جونز انخفاضه الأسبوعي السابع على التوالي، وهو أطول سلسلة خسائر متتالية منذ أواخر شتاء 1980.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 466.36 نقطة أو 1.47% ليغلق اليوم عند 32196.66 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 93.81 نقطة أو 2.39% إلى 4023.89 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 434.04 نقطة أو 3.82% إلى 11805 نقاط.