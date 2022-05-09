3 مخاوف تثير "هلع" المستثمرين في أسواق الأسهم

قال الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجي، طارق الرفاعي، إن هناك 3 أسباب أساسية وراء اضطرابات الأسواق وتزايد هلع المستثمرين، والتي تتضمن ارتفاع أسعار الفائدة، وتعطل سلاسل التوريد العالمية، والحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر الرفاعي في مقابلة مع "العربية"، أن الفيدرالي الأميركي كان يرى في الماضي أن ارتفاع أسعار الفائدة مؤقت، لكنه غير هذه النظرة ويحاول أن يسارع في رفع أسعار الفائدة.

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وأوضح أن السبب الثاني المتمثل في تعطل سلاسل التوريد وتجدد الإغلاقات في الصين يثير مخاوف المستثمرين أيضا، أما السبب الثالث فهو استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والذي يزيد حدة المخاطر في أسواق المال.

وأشار إلى أن تراجعات مؤشر ناسداك تقترب من 25% منذ بداية العام حتى الآن.

وحول مدى استمرار هذه التقلبات في الأسواق، توقع الرفاعي، أن التقلبات ستظل مرتفعة حتى فترة الصيف، ثم تهدأ الأسواق في الربعين الثالث والرابع من العام الحالي.

وأفاد الرفاعي بأن الاقتصاد الأميركي سجل انكماشا في الربع الأول من العام الحالي، بينما تشير التوقعات إلى تباطؤ اقتصادي في أوروبا، مما يؤدي إلى هبوط الطلب على النفط.

وكشف أن هناك عوامل كثيرة تشير إلى انكماش اقتصادي، ولكن يجب الانتظار حتى ينتهي الربع الثاني من العام الحالي، حتى يتأكد وجود ركود.