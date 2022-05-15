بيتكوين تقترب من مستويات 30 ألف دولار بعد 7 جلسات "دامية"

استقر سعر عملة بيتكوين قرب مستويات 30 ألف دولار، بعد سبع جلسات دامية تراجعت خلالها أكبر العملات المشفرة بنسبة تجاوزت 30%.

وخسرت سوق العملات المشفرة أكثر من تريليون دولار من قيمتها السوقية في عشرين يوماً، ووصلت إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو من العام الماضي.

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عانت العملات المشفرة من خسائر قاسية يوم الخميس، وذلك بعد أن أدت عمليات البيع المكثّفة إلى خسارة أكثر من 200 مليار دولار من قيمتها السوقية في غضون 24 ساعة فقط، بحسب بيانات شركة CoinMarketCap.

بدأت الخسائر مع تخلّص المستثمرين مما يُعرف بالعملات المشفّرة المستقرة، حيث انهارت عملة Terra USD، وسحبت معها كل العملات الأخرى على رأسها بيتكوين.