هل يتم استهداف عملتي USDT وUSDC وتحطيم أسس العملات المشفرة؟

استمر نزيف عملة بيتكوين صباح اليوم الخميس لتتراجع بأكثر من 10% دون 26 ألف دولار، قبل أن تعود وتصحح إلى الأعلى. مع العلم أن البتكوين فقدت ثلث قيمتها في 7 أيام.

يأتي ذلك مع استمرار انهيار ارتباط العملات المستقرة بالدولار.

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والعملات المستقرة هي عملات مشفرة تعمل على منصات بلوغوريتمات مرتبطة بالإيثيريوم.

وتؤدي العملات المستقرة وظيفة الوسيط بين الدولار والعملات المشفرة.

وعند شراء المستثمر لعملات مشفرة يتوجب عليه تحويل الدولار في البداية إلى عملة مستقرة. ومن أمثلة العملات المستقرة UST , USDC , USDT.

ومن المفترض أن يعادل سعر العملات المستقرة الدولار الأميركي دائما العملتين USDT وUSDC وتستخدمان النقد بما يصل إلى 90% لتغطية ودعم استقرارهما.

وعملة UST هي أول عملة لامركزية تستخدم عملة LUNA المشفرة كغطاء لدعم ارتباطها بالدولار.

وفي 8 مايو 2022 فقدت عملة UST ارتباطها بالدولار بعد أن قام مستثمر ببيع ما يقدر بـ 300 مليون دولار من UST.

نتج عن ذلك كسر ارتباط UST بالدولار وسقوط حر لعملة "لونا" الداعمة لها، وتقدر خسائر مستثمري "لونا" بأكثر من 44 مليار دولار.

فهل يتم استهداف عملتي USDT وUSDC وتحطيم أسس العملات المشفرة؟.