سوق الأسهم السعودية تعاود الصعود فوق 13 ألف نقطة

عاودت الأسهم السعودية الارتفاع في تعاملات اليوم الأحد فوق مستوى 13 ألف نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" بنسبة 1.77% ما يعادل 227.03 نقطة عند مستوى 13062.33 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات نحو 3.4 مليار ريال، عبر التداول على نحو 69.6 مليون سهم.

مادة اعلانية

وارتفعت أسعار 126 سهماً مقابل انخفاض 73 من إجمالي أسهم 126 شركة مدرجة. وتصدر الارتفاعات سهم "صادرات" بنسبة 9.9% عند سعر 66.6 ريال، تلاه سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 7.14% عند سعر 60 ريال.

وسجل سهم "الكثيري" أكبر نسبة تراجع بلغت 4.84% عند سعر 59 ريال، وتلاه سهم "الواحة" بتراجع 2.9% عند سعر 49.8 ريال.

وتصدر مصرف الراجحي الأسهم الأكثر نشاطاً بالقيمة بنحو 547.13 مليون ريال، تلاه سهم أرامكو بنحو 348.5 مليون ريال، متصدراً حجم التداول بنحو 8.42 مليون سهم.

وفي ختام جلسة الخميس الماضي، تراجع المؤشر "تاسي" بنسبة 4.06% ما يعادل 543.78 نقطة إلى مستوى 12835.3 نقطة.