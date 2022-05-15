عمومية "تداول" تقر توزيع أرباح نقدية 30% عن عام 2021

أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي مبلغ قدره 360 مليون ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وذلك بواقع 3 ريالات حصة السهم من التوزيع تمثل نسبة 30% من قيمة السهم الاسمية.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة ستكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيكون تاريخ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الاثنين 22 شوال 1443هـ الموافق 23 مايو 2022م.

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ووافقت الجمعية العمومية على صرف مبلغ قدره 5.9 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

وأقرت عمومية "تداول"، تعيين مراجع حسابات الشركة (شركة إيرنست يونغ للخدمات المهنية) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام 2023م، وتحديد أتعابه.