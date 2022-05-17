سوق الأسهم السعودية تنخفض لأقل من 12700 نقطة

قادت بورصة أبوظبي أغلب أسواق الأسهم الخليجية نحو الارتفاع اليوم الثلاثاء تماشيا مع اتجاه الأسهم العالمية، لكن المؤشر السعودي واصل خسائره من الجلسة الماضية.

وارتفعت الأسهم الأوروبية متتبعة الاتجاه الإيجابي في آسيا، وصعد المؤشر ستوكس 600 لأسهم أكبر الشركات في أوروبا 1.7% وسط تفاؤل بشأن تخفيف قيود "كوفيد-19" في الصين، وفق رويترز.

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وواصل المؤشر السعودي خسائره ليغلق على انخفاض 1.77% مع تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 4% في حين هبط سهم أرامكو 3.1%.

وانخفض مؤشر السوق السعودية بواقع 228.12 نقطة ليصل إلى النقطة 12686.

من جانبه، قال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، إن السوق السعودية تمر بفترة تقييم عالية، لذلك اتجهت للتصحيح مع بدء موجة رفع الفائدة وانخفاض الأسواق العالمية.

وأضاف الرقيب في مقابلة مع "العربية"، أن ارتفاع أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة على نحو متتالٍ لا يحفز الأسواق المالية في الدخول في موجة صاعدة، وبالتالي هذا التراجع مبرر.

وأشار الرقيب إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر على ربحية الشركات لا سيما تلك التي لديها مديونية عالية.

وقفز المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي حوالي 3% مدعوما بصعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في البلاد، بنسبة 3.9%وارتفاع سهم اتصالات 1.6%، حسب رويترز.

وقالت مجموعة اتصالات الأسبوع الماضي إنها اشترت حصة 9.8% في فودافون مقابل 4.4 مليار دولار بعد أيام من قولها إنها تتطلع للتوسع في أسواق جديدة ومجالات أخرى مثل التكنولوجيا المالية.

وأغلق المؤشر الرئيسي في بورصة دبي على ارتفاع 1.5% مدعوما بصعود سهم إعمار 6.9%.

وأعلنت إعمار يوم الجمعة تسجيل أرباح قياسيا في الربع الأول بلغت 2.24 مليار درهم (610 ملايين دولار) مع ارتفاع مبيعات العقارات بنسبة 17%.

وارتفع مؤشر البورصة القطرية 1.4%، منهيا موجة هبوط استمرت ثلاث جلسات ومدعوما بصعود سهم البنك التجاري القطري 5.4%.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.2% متأثرا بهبوط سهم البنك التجاري الدولي 1.5%.