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"وول ستريت" تفتتح التداولات على ارتفاع بدعم من أسهم التكنولوجيا

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بورصة نيويورك (فرانس برس)
بورصة نيويورك (فرانس برس)
وول ستريت

"وول ستريت" تفتتح التداولات على ارتفاع بدعم من أسهم التكنولوجيا

عززت بيانات مبيعات التجزئة القوية ومجموعة من التوقعات الأجواء العالمية المتفائلة

دبي - العربية.نت

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استهلت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت التداولات على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، حيث عززت بيانات مبيعات التجزئة القوية ومجموعة من التوقعات، الأجواء العالمية المتفائلة المدفوعة بآمال في تخفيف الحملة على شركات التكنولوجيا وإجراءات مكافحة كوفيد-19 في الصين.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي عند الافتتاح 203.58 نقطة أو 0.63% إلى 32427.00 نقطة.

وبدأ مؤشر ستاندرد أند بورز 500 التداولات على ارتفاع 43.99 نقطة أو 1.10% ليصل إلى 4052.00 نقطة، في حين صعد مؤشر ناسداك المجمع 242.78 نقطة أو 2.08% إلى 11905.57 نقطة عند الافتتاح، بحسب "رويترز".

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