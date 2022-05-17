وول ستريت
"وول ستريت" تفتتح التداولات على ارتفاع بدعم من أسهم التكنولوجيا
عززت بيانات مبيعات التجزئة القوية ومجموعة من التوقعات الأجواء العالمية المتفائلة
استهلت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت التداولات على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، حيث عززت بيانات مبيعات التجزئة القوية ومجموعة من التوقعات، الأجواء العالمية المتفائلة المدفوعة بآمال في تخفيف الحملة على شركات التكنولوجيا وإجراءات مكافحة كوفيد-19 في الصين.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي عند الافتتاح 203.58 نقطة أو 0.63% إلى 32427.00 نقطة.
مادة اعلانية
وبدأ مؤشر ستاندرد أند بورز 500 التداولات على ارتفاع 43.99 نقطة أو 1.10% ليصل إلى 4052.00 نقطة، في حين صعد مؤشر ناسداك المجمع 242.78 نقطة أو 2.08% إلى 11905.57 نقطة عند الافتتاح، بحسب "رويترز".
اقرأ أيضاً
-
بوادر تخفيف إغلاقات كورونا في الصين تنعش بورصات أوروباوسط مكاسب لجميع القطاعات الفرعية الرئيسية بقيادة قطاع السفر والأسهم المرتبطة بالسلع أسواق المال
-
"نيكاي" الياباني يرتفع لليوم الثالث وسط تفاؤل بشأن الصينحققت شنغهاي ثلاثة أيام متتالية من عدم رصد حالات كوفيد-19 جديدة أسواق المال
-
تراجع الدولار ينتشل الذهب من أدنى مستوياته في 14 شهراًكان سعر الذهب قد انخفض إلى 1786.60 أمس الاثنين أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية