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"وول ستريت" تغلق على ارتفاع حاد بدعم من مكاسب لأسهم "أبل" و"تسلا" 

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وول ستريت
وول ستريت

"وول ستريت" تغلق على ارتفاع حاد بدعم من مكاسب لأسهم "أبل" و"تسلا"

بعد أرقام قوية لمبيعات التجزئة الأميركية في أبريل

دبي - العربية.نت

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أغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع حاد أمس الثلاثاء، مدعومة بمكاسب لأسهم "أبل" و"تسلا" وشركات كبرى أخرى للنمو بعد أرقام قوية لمبيعات التجزئة الأميركية في أبريل، هدأت القلق حيال تباطؤ النمو الاقتصادي.

وصعدت 10 من القطاعات الـ11 الرئيسية في المؤشر ستاندرد آند بورز 500، وسجلت أسهم البنوك وشركات الموارد، والمنتجات الاستهلاكية، والتكنولوجيا مكاسب بأكثر من 2%، وفقا لوكالة "رويترز".

وابتهج المستثمرون ببيانات تظهر أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة زادت 0.9% في أبريل مع إقبال المستهلكين على شراء السيارات وسط تحسن في المعروض والتردد على المطاعم.

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وصعدت أسهم "مايكروسوفت" و"أبل" و"تسلا" و"أمازون" ما بين 2% إلى 5.1% لتقود المؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وناسداك للارتفاع.

وجاء صعود السوق يوم الثلاثاء عقب أسابيع من البيع في سوق الأسهم الأميركية دفعت ستاندرد آند بورز 500 الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ مارس2021.

وقفز مؤشر البنوك 3.8% مع صعود أسهم "سيتي غروب" 8% تقريبا بعد أن كشف قطب الأعمال وارن بافيت عن استثمار بحوالي 3 مليارات دولار في البنك الأميركي.

وأظهرت بيانات اقتصادية أخرى، أن الإنتاج الصناعي تسارع 1.1% الشهر الماضي، متفوقا على التوقعات البالغة 0.5%، بعد زيادة 0.9% في مارس.

وأنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي جلسة التداول مرتفعا 2.02% إلى 4088.85 نقطة، في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 2.76% ليغلق عند 11984.52 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 1.34% إلى 32654.59 نقطة.

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