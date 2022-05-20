"وول ستريت" تغلق على انخفاض مع قلق المستثمرين إزاء التضخم وارتفاع الفائدة

أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة لبورصة وول ستريت على انخفاض أمس الخميس، مع قلق المستثمرين إزاء التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وهبط مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بعد جلسة متقلبة الخميس، مع تراجع أسهم سيسكو سيستمز بعد أن خفضت الشركة المصنعة لمعدات الشبكات توقعات نمو إيراداتها في عام 2022 بسبب تضررها من انسحابها من روسيا ومعاناتها من نقص مكونات له صلة بإجراءات الإغلاق في الصين المتعلقة بفيروس كورونا.

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وتأثر ستاندرد أند بورز أيضا بهبوط أسهم أبل وبرودكوم لتصنيع الرقائق، حسبما أفادت "رويترز".

أما سهم تويتر فقد صعد بعد أن ذكرت "بلومبرغ" أن المدراء التنفيذيين للشركة أخبروا الموظفين بأن صفقة إيلون ماسك البالغة 44 مليار دولار تسير كما هو متوقع وبأنهم لن يعيدوا التفاوض على السعر.

وانخفض مؤشر ستاندرد أند بورز للسلع الاستهلاكية الأساسية إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر، إذ تواجه شركات التجزئة وطأة ارتفاع الأسعار التي تضر بالقوة الشرائية للمستهلكين الأميركيين.

وبحسب بيانات أولية، أنهى ستاندرد أند بورز 500 جلسة التداول منخفضا 22.41 نقطة، أو 0.57%، إلى 3901.27 نقطة، في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 29.51 نقطة، أو 0.26%، ليغلق عند 11388.64 نقطة.

وعلى درب سابقيه سار المؤشر داو جونز الصناعي، إذ هوى هو الآخر 233 نقطة، أو 0.74%، إلى 31257.07 نقطة.