بورصة الكويت تغلق على ارتفاع معوضة جزءا من خسائر أمس

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأربعاء على ارتفاع معوضة بعضا من الخسائر التي مُنيت بها أمس.

وأغلق مؤشر السوق الأول اليوم مرتفعا 0.63% ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1% ومؤشر السوق العام 0.63%.

مادة اعلانية

وتباين أداء الأسهم القيادية حيث ارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.1% والبنك الأهلي المتحد 3.9% والمباني 4.2% ومشاريع الكويت القابضة (كيبكو) 3.2%.

بينما هبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 0.6% وبنك الخليج 1.4% وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية 4%.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 85.7 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة 263.3 مليون سهم.