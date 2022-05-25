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بورصة الكويت تغلق على ارتفاع معوضة جزءا من خسائر أمس

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بورصة الكويت

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع معوضة جزءا من خسائر أمس

وسط تباين أداء الأسهم القيادية

الكويت - رويترز

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أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأربعاء على ارتفاع معوضة بعضا من الخسائر التي مُنيت بها أمس.

وأغلق مؤشر السوق الأول اليوم مرتفعا 0.63% ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1% ومؤشر السوق العام 0.63%.

وتباين أداء الأسهم القيادية حيث ارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.1% والبنك الأهلي المتحد 3.9% والمباني 4.2% ومشاريع الكويت القابضة (كيبكو) 3.2%.

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بينما هبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 0.6% وبنك الخليج 1.4% وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية 4%.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 85.7 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة 263.3 مليون سهم.

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