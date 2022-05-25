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هيئة سوق المال السعودية تعلن إلغاء إدراج أسهم "وفا للتأمين"

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وفا للتأمين
وفا للتأمين
سوق السعودية

هيئة سوق المال السعودية تعلن إلغاء إدراج أسهم "وفا للتأمين"

بعد قرار المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وبدء إجراء التصفية

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية إلغاء إدراج الأوراق المالية للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين" في السوق المالية السعودية "تداول".

وقالت الهيئة إن هذا القرار صدر بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ، والفقرة الفرعية (15) من الفقرة (أ) من المادة السادسة والثلاثين من قواعد الإدراج.

يذكر أن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين"، قد أعلنت في موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول"بتاريخ 22/10/1443هـ الموافق 23/05/2022م صدور قرار من محكمة الاستئناف التجارية بالرياض بتأييد قرار إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية بموجب نظام الإفلاس.

وسهم "وفا للتأمين موقوف عن التداول منذ 12 نوفمبر 2018، لعدم انتظام الشركة في إعلان نتائجها المالية في المواعيد النظامية.

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