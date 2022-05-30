تفاؤل في بورصات أوروبا بعد إجراءات تحفيز صينية

ارتفعت الأسهم الأوروبية لتتجاوز أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع اليوم الاثنين، إذ عززت إجراءات تحفيز جديدة في الصين شعور التفاؤل الذي بدأ الأسبوع الماضي، في حين يتطلع المستثمرون لمزيد من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع ومنها التضخم في ألمانيا.

ستلغي السلطات في شنغهاي، المركز التجاري الصيني، العديد من الشروط المفروضة على الشركات لاستئناف عملها اعتبارا من يوم الأربعاء، لتخفف بذلك إجراءات الإغلاق بسبب انتشار كوفيد-19.

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وحققت الأسهم الأوروبية أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف مارس الأسبوع الماضي، إذ هدأت الأسواق بفعل بيانات معنويات المستهلكين الأميركيين القوية وإشارات على أن التضخم يبلغ ذروته، فضلا عن وضوح الرؤية بشأن سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

من المتوقع أن تُظهر بيانات التضخم في ألمانيا، المنتظر صدورها في الساعة 1200 بتوقيت غرينتش، ارتفاع التضخم إلى 8% وفقا لبيانات رفينيتيف، بعد أن صعد إلى 7.4% في أبريل، مما يزيد الضغط على البنك المركزي الأوروبي، بحسب "رويترز".

وتراجع سهم سانوفي 2% في حين قفز سهم تليكوم إيطاليا 3.7%.