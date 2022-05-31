سوق السعودية
تحديد سعر طرح شركة لدن للاستثمار عند 18 ريالاً للسهم
نسبة التغطية بلغت 21 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة
أعلنت شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة لدن للاستثمار في السوق الموازية "نمو"، عن إتمام عملية طرح 5 ملايين سهم عادي، تمثل 10% من رأس المال.
وحددت الشركة سعر الطرح عند 18 ريالاً للسهم الواحد، مشيرة إلى أن نسبة التغطية بلغت نحو 21 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.
مادة اعلانية
يذكر أن النطاق السعري للطرح كان بين 15 و18 ريالا للسهم.
وسيتم تحديد موعد إدراج أسهم "لدن للاستثمار" بعد قيام شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب بإكمال الإجراءات اللازمة مع "تداول السعودية".
اقرأ أيضاً
-
"أغذية" تستثمر 90 مليون درهم للتوسع في السوق السعوديةتعتزم تشييد منشأة صناعية جديدة في مجال إنتاج البروتين بجدة شركات
-
"عمومية "معادن" توافق على زيادة رأس المال إلى 24.6 مليار ريالعن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 100% شركات
-
النمسا: حظر الغاز لن يطرح ضمن عقوبات مقبلة ضد روسيانيهامر: تعويض النفط الروسي أسهل بكثير طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية