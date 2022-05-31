تحديد سعر طرح شركة لدن للاستثمار عند 18 ريالاً للسهم

أعلنت شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة لدن للاستثمار في السوق الموازية "نمو"، عن إتمام عملية طرح 5 ملايين سهم عادي، تمثل 10% من رأس المال.

وحددت الشركة سعر الطرح عند 18 ريالاً للسهم الواحد، مشيرة إلى أن نسبة التغطية بلغت نحو 21 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

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يذكر أن النطاق السعري للطرح كان بين 15 و18 ريالا للسهم.

وسيتم تحديد موعد إدراج أسهم "لدن للاستثمار" بعد قيام شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب بإكمال الإجراءات اللازمة مع "تداول السعودية".