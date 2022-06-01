إدراج أسهم سعودية ضمن مؤشر "إم إس سي آي" يدخل حيز التنفيذ اليوم

من المقرر دخول نتائج المراجعة السنوية على مؤشر "إم إس سي آي" MSCI التي جرت منتصف الشهر الماضي، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

وقال المدير المشارك للأبحاث الاستراتيجية في شركة بلتون المالية القابضة، أحمد هشام، إن MSCI اختتمت نتائج المراجعة نصف السنوية للمؤشر في مايو 2022 للمملكة العربية السعودية، حيث شهد المؤشر القياسي للسعودية حذف شركة أسواق عبدالله العثيم - والتي كانت تمثل 0.4% من الوزن النسبي داخل المؤشر، والتعاونية للتأمين بنفس الوزن تقريباً، فيما تمت إضافة كل من أكوا باور، والتي سيكون وزنها النسبي الأولي 1.6%، والبنك السعودي للاستثمار، بوزن أولي 0.6%، فضلاً عن إضافة شركة تداول بوزن أولي 0.6%، وعلم بوزن متوقع 0.5%.

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ونتيجة لذلك، توقع هشام أن يشهد مؤشر MSCI Saudi Arabia Standard، تغيرا في الأوزان النسبية لبعض الأسهم المدرجة بالفعل داخل المؤشر، إذ سينخفض الوزن النسبي لبنك الراجحي من 17.2%، إلى 16.8%.

على الجانب الآخر، ستنضم شركة أسواق عبدالله العثيم، إلى مؤشر الشركات صغيرة رأس المال، بوزن أولي 4.1%، فيما يتوقع أن يكون الوزن الأولي لشركة التعاونية 3.2% بعد إضافتها لنفس المؤشر. كما ستنضم لهما شركة "العربية للتعهدات الفنية" بوزن أولي 1.5%، وكيمانول بوزن 1.3%، والمنجم للأغذية بوزن أولي 1.1%، وذيب لتأجير السيارات بوزن 1%، ونايفات بوزن أولي 0.9، وساسكو بوزن 0.9%.

فيما سيكون سهم مبكو، آخر المنضمين إلى مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة بوزن أولي 0.7%، وهو المؤشر الذي لم يشهد أي عمليات حذف خلال المراجعة الأخيرة.

وتأتي أهمية المؤشر، في أن العديد من الصناديق السيادية والتي يتجاوز مجموعة الأموال التي تديرها عدة تريليونات من الدولارات بتتبع مؤشرات MSCI، وتقوم بتخصيص الأموال وفقاً للوزن النسبي لكل سوق، والوزن النسبي للأسهم داخل كل مؤشر فرعي.

وفي المجمل شهدت السوق السعودية، إضافة 12 شركة جديدة إلى مؤشرات MSCI، حيث انضمت 3 شركات إلى المؤشر القياسي، مع حذف شركتين، فيما تم إضافة 9 شركات إلى مؤشر MSCI Small Caps، مع عدم حذف أي منها.

ويرى المحلل في "بلتون"، أنه في غالب الأحيان يكون انضمام الشركات إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في MSCI، إيجابياً على أدائها على المدى القصير، مع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية على الأسهم لإعادة التوازن.