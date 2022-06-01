سوق السعودية
تحديد سعر طرح "أمواج الدولية" بالسوق الموازية عند 72 ريالاً للسهم
بنسبة تغطية بلغت 980% من إجمالي الأسهم
تم تحديد سعر طرح شركة أمواج الدولية في السوق الموازية "نمو" بالسعودية، عند 72 ريالا للسهم.
ويبلغ عدد الأسهم المطروحة 600 ألف سهم، تمثل 10% من رأس المال.
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وبلغت نسبة التغطية خلال فترة الطرح حوالي 980% من إجمالي الأسهم المطروحة.
وكانت الشركة حصلت في يناير الماضي على موافقة السوق المالية "تداول" وهيئة السوق المالية بطرح أسهمها للاكتتاب العام بالسوق الموازية.
يشار إلى أن شركة أمواج الدولية تأسست في الرياض عام 2001، وهي تعمل في مجال بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية.
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