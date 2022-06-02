مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 1.3% مع هبوط أسعار النفط

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الخميس منخفضا 1.26%، ليصل إلى 12605 نقاط مع تراجع أسعار النفط.

وهبطت أسعار الخام اليوم بعد تكهنات بأن أعضاء في أوبك ربما يزيدون من إنتاج الخام لتعويض أي تراجع في الإنتاج الروسي.

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وبحلول الساعة 12:35 بتوقيت غرينتش انخفض خام برنت 1.15 دولار، أي 0.99%، إلى 115.14 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 0.6%، في اليوم السابق.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.29 دولار، أي بنسبة 1.12%، مسجلا 113.97 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 0.5%، أمس الأربعاء.

وسجل الخامان القياسيان ارتفاعات على مدى أسابيع بسبب الضغوط التي تواجهها صادرات النفط الروسية جراء العقوبات الأوروبية والأمريكية على موسكو بعد غزوها أوكرانيا.

وهبط سهم أرامكو عملاق النقط السعودي 2.1%، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.2%، وبنك الرياض 3.3 %، ومصرف الراجحي 1.2%.