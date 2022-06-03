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اليوم.. إدراج وبدء تداول أسهم "بروج" في سوق أبوظبي

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طلبات اكتتاب بروج
شركة بروج
سوق أبوظبي

اليوم.. إدراج وبدء تداول أسهم "بروج" في سوق أبوظبي

طرحت 3 مليارات سهم ما يعادل 10% من رأسمالها

دبي - العربية.نت

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يشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الجمعة، إدراج وبدء تداول أسهم شركة بروج للبتروكيماويات في السوق الأول ضمن الفئة الأولى.

وكانت "بروج" طرحت 3 مليارات سهم من أسهمها ما يعادل 10% من رأسمالها بتاريخ 23 مايو الجاري، موزعة على ثلاث شرائح (الأفراد، المستثمرين المحترفين، موظفي مجموعة أدنوك وبورياليس)، بسعر 2.45 درهم للسهم.

وانتهى الاكتتاب بالنسبة للأفراد والموظفين السبت 28 مايو، بينما انتهى الإثنين الماضي بالنسبة لشريحة المؤسسات.

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وتجاوزت القيمة الإجمالية لطلبات الاكتتاب الأسهم المطروحة، من جانب المستثمرين المؤهلين والمكتتبين الأفراد، 83.4 مليار دولار، لتتم تغطية الاكتتاب بحوالي 42 مرة ضعف القيمة المستهدفة.

ولم تعلن "بروج" رسمياً أو البنوك التي تدير الاكتتاب، نسبة تخصيص الأفراد أو المؤسسات حتى الآن، بينما سيتم رد الفائض من الاكتتاب في موعد أقصاه السبت الموافق 4 يونيو 2022.

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