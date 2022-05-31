سوق أبوظبي
اكتتاب "بروج" في أبوظبي يستقطب طلبات بـ83.4 مليار دولار
من المقرر أن تدرج أسهمها الجمعة المقبل
استقطب اكتتاب شركة بروج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، طلبات بـ83.4 مليار دولار.
ومن المقرر أن تدرج شركة أبوظبي للّدائن البلاستيكية المحدودة "بروج" أسهمها في سوق أبوظبي يوم الجمعة المقبل، في وقت أعلنت عن تعديل الحد الأدنى المضمون لتخصيص الأسهم للشريحة الأولى والشريحة الثالثة المنصوص عليه في نشرة الاكتتاب المنشورة بتاريخ 18 مايو الجاري.
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وأوضحت الشركة، أن الحد الأدنى المضمون للتخصيص المنصوص عليه في نشرة الاكتتاب، سيضمن لكل مكتتب في الشريحة الأولى والشريحة الثالثة تخصيص لـ1.000 سهم على الأقل، في حين أن الحد الأدنى المضمون للتخصيص المعدل، سيضمن لكل مكتتب في الشريحة الأولى والشريحة الثالثة تخصيص لـ 2.040 سهم على الأقل.
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