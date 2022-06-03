"وول ستريت" تغلق على ارتفاع حاد بدعم من أسهم تسلا ونفيديا وميتا 

أغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع كبير أمس الخميس، بقيادة تسلا ونفيديا وأسهم أخرى، في جلسة متقلبة قبل تقرير الوظائف الرئيسي المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وارتفعت أسهم تسلا ونفيديا وميتا بلاتفورز بشكل حاد، مما عزز مكاسب المؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، وفقا لـ"رويترز".

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وتعافت الأسهم الأميركية من انخفاضها في وقت سابق الخميس، بعد أن قالت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، لايل برينارد، إنها تدعم رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية مرتين أخريين على الأقل، ولا ترى فرصة تذكر لإيقاف زيادات أسعار الفائدة مؤقتا في سبتمبر إذا لم تتراجع ضغوط الأسعار.

وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات الوظائف غير الزراعية الحكومية، حيث يبحث المستثمرون عن إشارات جديدة على صحة الاقتصاد الأميركي ومدى قوة مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة.

ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 75.59 نقطة أو 1.85% ليغلق عند 4176.93 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 321.96 نقطة أو 2.68% إلى 12316.42 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 422.86 نقطة أو 1.29% إلى 33236.09 نقطة.