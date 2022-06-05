تحديد سعر الطرح النهائي لـ"رتال للتطوير العمراني" عند 120 ريالا

أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها المستشار المالي ومدير اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة رتال للتطوير العمراني "رتال" عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة وتحديد سعر الطرح النهائي بـ120 ريال للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت 62.7 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وذكرت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول" السعودية، أنه مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد في يوم الأحد الموافق 05/06/2022م والتي ستستمر لغاية يوم الإثنين الموافق 06/06/2022م، حيث تم تخصيص 1.2 مليون سهم عادي تمثل نسبة 10%، من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

مادة اعلانية

كانت شركة رتال للتطوير العمراني "رتال"، قد أعلنت نشرة الإصدار لطرح 12 مليون سهم عادي من أسهم الشركة للاكتتاب العام في السوق السعودية الرئيسية، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.

وتبدأ فترة اكتتاب الأفراد اليوم الأحد 5 يونيو 2022 وتنتهي في 6 يونيو 2022.

وتعلن عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح يوم 12 يونيو 2022، ويتم إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة يوم 15 يونيو 2022.

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 12 مليون سهم تمثل نسبة 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح، وفي حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 10.8 مليون سهم تمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.

وعينت "رتال" بنوك الأهلي السعودي والرياض والبلاد كجهات مستلمة لشريحة المستثمرين الأفراد، وتتولى شركة الأهلي المالية دور المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية.

ويبلغ رأسمال شركة "رتال" 400 مليون ريال بعدد 40 مليون سهم.

وتمتلك شركة الفوزان القابضة 65.63%، وعبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز البريكان، 3.5% من أسهم شركة رتال للتطوير العمراني.

وقامت شركة "رتال" منذ إنشائها عام 2012 ببناء محفظة عقارية فريدة تضم أكثر من 30 مشروعاً بين مشروعات منجزة وقيد الإنشاء ما يمثل مجموعه 7284 وحدة سكنية في مختلف مناطق السعودية.

وبلغ صافي ربح "رتال" 120 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2021، بزيادة 179% عن الفترة المماثلة من 2020.