سوق الأسهم السعودية يعاود الصعود.. وتاسي يقترب من 12700 نقطة

ارتفعت سوق الأسهم السعودية، بتعاملات الأحد، بعد تراجع جلستين متتاليتين لتتجاوب مع زيادة أسعار النفط وتجاوزها مستوى 120 دولارا للبرميل.

وسجل النفط سادس مكاسب أسبوعية بعد أن حقق اجتماع أوبك+ المرتقب بشدة زيادة متواضعة في الإنتاج لتتواصل المخاوف بشأن اتساع مستويات عجز المعروض في الأسواق.

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وارتفع خام غرب تكساس الوسيط ليستقر فوق 118 دولارًا محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 3.3%، فيما أنهى خام برنت تعاملات الجمعة عند مستوى 121.35 دولار، بمكاسب 3.74 دولار، أو 3.18%.

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" 0.52% ما يعادل 65 نقطة، ليصل إلى 12669 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات نحو 3.4 مليار ريال، عبر التداول على نحو 92.7 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 111 سهماً مقابل انخفاض 86 من إجمالي أسهم 214 شركة مدرجة.

وتصدر الارتفاعات سهم أنعام القابضة بنسبة صعود 10% عند سعر 35.2 ريال، تلاه سهم الشرقية للتنمية بنسبة 8.31% عند سعر 86.1 ريال.

وسجل سهم "طباعة وتغليف" أكبر نسبة تراجع بلغت 3.2% عند سعر 17.9 ريال، تلاه سهم "أمانة للتأمين" بتراجع 3.08% عند سعر 18.30 ريال.

وتصدر مصرف الراجحي الأسهم الأكثر نشاطاً بالقيمة بنحو 271 مليون ريال، تلاه سهم أس تي سي بقيمة 270.7 مليون ريال، ثم معادن بقيمة 194.57 مليون ريال.

فيما تصدر سهم دار الأركان الأسهم من حيث الكميات المتداولة بنحو 10.89مليون سهم، ثم كيان 5 ملايين سهم، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم إعمار بنحو 4.01 مليون سهم.