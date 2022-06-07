الليرة التركية تواصل التراجع بعد تشبث أردوغان بموقفه تجاه الفائدة

تراجعت الليرة التركية 0.4% مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من زيادة التضخم بسبب تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بمواصلة خفض أسعار الفائدة.

في خطاب ألقاه مساء أمس الاثنين، سعى أردوغان إلى التقليل من شأن ارتفاع أسعار المستهلكين السنوية إلى 73% الشهر الماضي، باعتبارها مجرد واحدة من عدة مشاكل للاقتصاد يجب أن تبدأ في التراجع أوائل العام المقبل.

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وتراجعت الليرة إلى 16.669 أمام الدولار، بعد أن أغلقت عند 16.58 يوم الاثنين. وانخفضت العملة التركية 21% هذا العام، بالإضافة إلى تراجعها 44% في العام 2021، بعد سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة على الرغم من التضخم المرتفع.

وفي حديثه بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان إن تركيا لن ترفع أسعار الفائدة بل ستواصل خفضها في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.