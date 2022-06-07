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"وول ستريت" تغلق على ارتفاع بدعم من أسهم النمو.. ومخاوف التضخم تقيد المكاسب

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وول ستريت
وول ستريت

"وول ستريت" تغلق على ارتفاع بدعم من أسهم النمو.. ومخاوف التضخم تقيد المكاسب

أسهم أمازون تصعد 2% في اليوم الأول لتداولها بعد تجزئة السهم

نيويورك - رويترز

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أغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع طفيف الاثنين، بدعم من مكاسب لأسهم أمازون دوت كوم وغيرها من شركات النمو الكبرى غطت على مخاوف مستمرة حيال التضخم.

وصعدت أسهم أمازون 2% في اليوم الأول لتداولها بعد تجزئة السهم إلى 20.

وقلص تقرير قوي بشأن الوظائف في الولايات المتحدة صدر يوم الجمعة الآمال في وقفة لخطة مجلس الاحتياطي الاتحادي النشطة لتشديد السياسة النقدية.

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم، فيما من المتوقع أن يظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين يوم الجمعة القادم أن التضخم مازال مرتفعا.

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وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي جلسة التداول مرتفعا 12.38 نقطة، أو 0.30%، إلى 4120.92 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 53.25 نقطة، أو 0.44%، ليغلق عند 12059.82 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 21.72 نقطة، أو 0.07%، إلى 32921.45 نقطة.

وتراجعت أسهم تويتر بعد أن قال الملياردير إيلون ماسك، إنه ربما يسحب عرضه لشراء شركة التواصل الاجتماعي إذا فشلت في تقديم بيانات بشأن الرسائل المزعجة والحسابات المزيفة.

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