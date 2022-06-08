الليرة التركية تتراجع مجدداً.. خسرت 22% من قيمتها منذ بداية العام

تراجعت الليرة التركية 0.9% مقابل الدولار الأميركي اليوم الأربعاء، لتصل خسائرها إلى 22% هذا العام بعد مخاوف حيال تضخم جامح بعد أن تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بمواصلة خفض أسعار الفائدة.

واستقرت الليرة عند 16.93 مقابل الدولار، مقارنة مع 16.765 عند الإغلاق أمس الثلاثاء، لتتراجع نحو مستوى منخفض قياسي سجلته في 20 ديسمبر.

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وفقدت العملة التركية حوالي 22% من قيمتها هذا العام حتى الآن بعد سلسلة من التخفيضات غير المعتادة في أسعار الفائدة.

وفي كلمة بعد اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، قال أردوعان إن تركيا لن ترفع أسعار الفائدة بل ستواصل خفضها في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتراجعت الليرة بنسبة 44% العام الماضي، وكانت الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة لعدة سنوات متتالية بسبب مخاوف إزاء السياسة الاقتصادية والنقدية في عهد أردوغان.

وأظهرت بيانات من ستاندرد آند بورز غلوبال، أن مبادلات الائتمان التركية لأجل خمس سنوات في حالة التخلف عن السداد أغلقت فوق 730 نقطة أساس، عند مستويات لم تحدث منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.