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الأسهم الأميركية تغلق منخفضة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة فوق 3%

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الأسهم الأميركية تغلق منخفضة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة فوق 3%

"ستاندرد آند بورز تراجع 1.9%

نيويورك - رويترز 

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أغلقت الأسهم الأميركية منخفضة أمس الأربعاء، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة فوق المستوى النفسي المهم البالغ 3% وقفزة في أسعار النفط، وهو ما يذكي المخاوف حيال التضخم وآفاق أسعار الفائدة.

ويتوخى المستثمرون الحذر قبيل بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي ستصدر يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يظهر التقرير أن التضخم ظل مرتفعا في مايو، رغم أن أسعار المستهلكين الأساسية، التي تستثني قطاعي الغذاء والطاقة، من المرجح أنها تراجعت قليلا على أساس سنوي.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في كل من اجتماعيه في يونيو ويوليو.

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ومن المرجح أيضا أن يفعل نفس الشيء في اجتماعه في سبتمبر، في إطار مسعاه لمحاربة التضخم.

وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 45.18 نقطة، أو 1.9%، إلى 4115.50 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 90.15 نقطة، أو 0.74%، ليغلق عند 12085.09 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 273.57 نقطة، أو 0.82%، إلى 32906.57 نقطة.

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