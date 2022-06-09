بلومبرغ: "سالك" الإماراتية تجتمع بالمستثمرين تمهيداً لطرح عام في سبتمبر

قالت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ" إن نظام تحصيل رسوم الطرق "ساك" في دبي يخطط لبدء الاجتماعات الأولى مع كبار المستثمرين المختارين في أقرب وقت من هذا الشهر، قبل إدراج محتمل في 2022.

وأضافوا أن نظام سالك للتعرفة المرورية، وهو جزء من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، يخطط لعقد اجتماعات جماعية للمستثمرين وجهاً لوجه في منتصف يونيو. وقالوا إن المستثمرين من جميع أنحاء العالم سيشاركون في المكالمات.

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وأعلنت دبي في نوفمبر عن خطط للطرح العام الأولي لـ"سالك" كجزء من خطة أوسع لإدراج 10 كيانات حكومية.

وبحسب المصادر فإن الطرح قد يأتي في أقرب وقت خلال سبتمبر المقبل. ولم تكن تفاصيل التقييم أو حجم العرض متاح على الفور.

أفادت بلومبرغ أن بنك أوف أميركا كورب وبنك الإمارات دبي الوطني، وغلدمان ساكس إنهم يرتبون الإدراج في البورصة المحلية إلى جانب موليس وشركاه، المستشار المالي للاكتتاب العام الأولي.