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أعداد المستثمرين في سوق الأسهم الصينية تصل لـ205 ملايين مستثمر

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شاشة تعرض أسعار الأسهم الصينية
اقتصاد الصين

أعداد المستثمرين في سوق الأسهم الصينية تصل لـ205 ملايين مستثمر

ارتفع بمقدار 1.2 مليون في مايو

بكين – شينخوا

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أظهرت نتائج بيانات جديدة أصدرتها شركة الإيداع والمقاصة المركزية الصينية المحدودة "سي سي دي سي"، أن عدد المستثمرين في سوق الأسهم الصينية ارتفع بمقدار 1.2 مليون على أساس شهري، ليصل إلى 204.91 مليون في نهاية شهر مايو الماضي.

وانخفضت الزيادة بنسبة 4.3% مقارنة بشهر أبريل، وفقاً للشركة.

وفي الأشهر الخمسة الأولى، شهدت البلاد زيادة قدرها 7.5 مليون مستثمر في سوق الأسهم، حسب ما ذكرت الشركة.

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وسجلت التدفقات الأجنبية الخارجة من سوق الأسهم الصينية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، أعلى مستوياتها منذ العام 2017، حيث بلغ صافي التخارج 2.2 مليار دولار.

لكن تجدر الإشارة إلى أن صافي التدفقات الأجنبية كان إيجابياً في أبريل ومايو بواقع ملياري دولار.

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