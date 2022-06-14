الأسهم الأوروبية تواصل الهبوط لسادس جلسة على التوالي

ارتدت الأسهم الأوروبية عن مكاسبها الأولية اليوم الثلاثاء لتواصل موجة مبيعات لسادس جلسة على التوالي بفعل مخاوف حيال زيادات نشطة في أسعار الفائدة الأميركية وركود محتمل.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 1.3% بعد أن هبط 2.4% في جلسة الاثنين إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر.

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وقادت أسهم الرعاية الصحية والأسهم الصناعية القطاعات الخاسرة في أوروبا، بينما تعافت أسهم البنوك 1.1%، وفق رويترز.

وصعدت أيضا أسهم شركات النفط والغاز مع ارتفاع أسعار الخام وسط مخاوف حيال شح في الإمدادات العالمية.

وأكد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي في بورصة وول ستريت يوم الاثنين أنه في سوق هابطة بعد أن هوى أكثر من 20% منذ أن سجل مستوى إغلاقه القياسي المرتفع بفعل مخاوف متنامية بأن السياسة النقدية المتشددة لمجلس الاحتياطي الاتحادي قد تدفع أكبر اقتصاد في العالم إلى ركود.

وتترقب الأسواق قرار الاحتياطي الاتحادي الذي سيصدر غدا الأربعاء ويتوقع الكثيرون زيادة كبيرة في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في أعقاب أرقام التضخم القوية التي صدرت الأسبوع الماضي.