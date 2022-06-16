أسهم اليابان
"نيكاي" الياباني يرتد عند الفتح.. ويصعد 1.48%
بعد أن أغلق عند أدنى مستوى في أكثر من شهر
ارتفع المؤشر "نيكاي" الياباني عند الفتح، اليوم الخميس، حيث صعد 1.48% ليفتح عند 26715.52 نقطة.
وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.18% إلى 1877.86 نقطة.
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وكان "نيكاي" أغلق أمس الأربعاء، عند أدنى مستوى في أكثر من شهر، مواصلا الخسائر للجلسة الرابعة على التوالي.
وسجل قطاع الطاقة أسوأ أداء في جلس أمس، إذ انخفض بنسبة 3.72% نتيجة تراجع أسعار النفط. وارتفعت أسهم الشركات المالية 0.3% وسط ارتفاع عائدات السندات العالمية، فيما زادت أسعار العقارات 0.37%.
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