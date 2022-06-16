.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"نيكاي" الياباني يرتد عند الفتح.. ويصعد 1.48%

  • الخط
بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

"نيكاي" الياباني يرتد عند الفتح.. ويصعد 1.48%

بعد أن أغلق عند أدنى مستوى في أكثر من شهر

طوكيو - رويترز 

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع المؤشر "نيكاي" الياباني عند الفتح، اليوم الخميس، حيث صعد 1.48% ليفتح عند 26715.52 نقطة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.18% إلى 1877.86 نقطة.

وكان "نيكاي" أغلق أمس الأربعاء، عند أدنى مستوى في أكثر من شهر، مواصلا الخسائر للجلسة الرابعة على التوالي.

وسجل قطاع الطاقة أسوأ أداء في جلس أمس، إذ انخفض بنسبة 3.72% نتيجة تراجع أسعار النفط. وارتفعت أسهم الشركات المالية 0.3% وسط ارتفاع عائدات السندات العالمية، فيما زادت أسعار العقارات 0.37%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عمليات نزوح من المناطق السورية الحدودية مع تركيا.. ما السبب؟ عمليات نزوح من المناطق السورية الحدودية مع تركيا.. ما السبب؟
اكتشف المزيد