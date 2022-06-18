.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

العملات المشفرة تخسر 334 مليار دولار في أسبوع.. وبيتكوين أقل من 20 ألفا

  • الخط
بيتكوين
بيتكوين
بيتكوين

العملات المشفرة تخسر 334 مليار دولار في أسبوع.. وبيتكوين أقل من 20 ألفا

بيتكوين خسرت 33.3% من قيمتها في 7 أيام

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

واصلت العملة المشفرة "بيتكوين"، اليوم السبت، تراجعها تحت الـ 20 ألف دولار بسبب عمليات بيع واسعة النطاق.

وانخفض سعر "بيتكوين" بأكثر من 7% إلى مستوى 19.376 ألف دولار خلال تعاملات اليوم.

وفي آخر سبعة أيام، خسرت "البيتكوين" نحو 33.3% من قيمتها، لتستقر قيمتها السوقية عند 367.56 مليار دولار.

بيتكوين ترتد صعودا بعد ملامستها مستويات 20 ألف دولار أسواق المال بيتكوين بيتكوين ترتد صعودا بعد ملامستها مستويات 20 ألف دولار

كما خسرت عملة "الإيثر" أكثر من 37% من قيمتها خلال الأسبوع ليتم تداولها عند مستويات 1004 دولارات.

وانخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة في 24 ساعة الأخيرة بقيمة 58 مليار دولار، إلى 844.36 مليار دولار، فيما ترتفع الخسائر السوقية إلى 334 مليار دولار في أسبوع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بومبيو يكشف للعربية تفاصيل تعلن لأول مرة عن عملية قتل قاسم سليماني بومبيو يكشف للعربية تفاصيل تعلن لأول مرة عن عملية قتل قاسم سليماني
اكتشف المزيد