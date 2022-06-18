العملات المشفرة تخسر 334 مليار دولار في أسبوع.. وبيتكوين أقل من 20 ألفا

واصلت العملة المشفرة "بيتكوين"، اليوم السبت، تراجعها تحت الـ 20 ألف دولار بسبب عمليات بيع واسعة النطاق.

وانخفض سعر "بيتكوين" بأكثر من 7% إلى مستوى 19.376 ألف دولار خلال تعاملات اليوم.

مادة اعلانية

وفي آخر سبعة أيام، خسرت "البيتكوين" نحو 33.3% من قيمتها، لتستقر قيمتها السوقية عند 367.56 مليار دولار.

كما خسرت عملة "الإيثر" أكثر من 37% من قيمتها خلال الأسبوع ليتم تداولها عند مستويات 1004 دولارات.

وانخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة في 24 ساعة الأخيرة بقيمة 58 مليار دولار، إلى 844.36 مليار دولار، فيما ترتفع الخسائر السوقية إلى 334 مليار دولار في أسبوع.