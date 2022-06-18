بيتكوين
العملات المشفرة تخسر 334 مليار دولار في أسبوع.. وبيتكوين أقل من 20 ألفا
بيتكوين خسرت 33.3% من قيمتها في 7 أيام
واصلت العملة المشفرة "بيتكوين"، اليوم السبت، تراجعها تحت الـ 20 ألف دولار بسبب عمليات بيع واسعة النطاق.
وانخفض سعر "بيتكوين" بأكثر من 7% إلى مستوى 19.376 ألف دولار خلال تعاملات اليوم.
مادة اعلانية
وفي آخر سبعة أيام، خسرت "البيتكوين" نحو 33.3% من قيمتها، لتستقر قيمتها السوقية عند 367.56 مليار دولار.
كما خسرت عملة "الإيثر" أكثر من 37% من قيمتها خلال الأسبوع ليتم تداولها عند مستويات 1004 دولارات.
وانخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة في 24 ساعة الأخيرة بقيمة 58 مليار دولار، إلى 844.36 مليار دولار، فيما ترتفع الخسائر السوقية إلى 334 مليار دولار في أسبوع.
اقرأ أيضاً
-
روسنفت: بي بي لا تزال أكبر مساهم من القطاع الخاص في روسيابي بي تجني 36 مليار دولار من أعمالها في روسيا منذ عام 2003 طاقة
-
الأسهم الأميركية تسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ يناير وسط مخاوف الركودبدء الفيدرالي تشديد السياسة النقدية يثير قلق المستثمرين أسواق المال
-
أكبر منتج للسكر عالمياً يتجه إلى تحديد سقف للصادرات.. هل تشتعل الأسعار؟الهند تهدف إلى ضمان وفرة الإمدادات المحلية وكبح الأسعار اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية