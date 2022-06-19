هبوط حاد لمؤشرات بورصة الكويت

أغلق مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت اليوم الأحد، على هبوط بـ 3.33% ليصل إلى مستوى 7944 نقطة، بينما بلغ الهبوط في مؤشر السوق الرئيسي 50 نحو 3.9% والمؤشر العام للسوق بـ 3.2%.

قال المحلل المالي ميثم الشخص، إن الهبوط في بورصة الكويت "نفسي بالأساس"، وكان تدريجيا، إذ تأثر المستثمرون بما يحدث في السوق السعودية.

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وأضاف: "هناك توقعات بتدهور الأوضاع الجيوسياسية المحيطة بمنطقة الخليج وهذا يؤثر على نفسية المستثمرين"، وفق ما نقلته "رويتز".

وقال أيضاً إن هذا العامل النفسي يضاف إلى رفع الفائدة في الولايات المتحدة ودول الخليج الأسبوع الماضي، واحتمالات استمرار رفعها، وهو ما يقلق المستثمرين.

هبطت الأسهم القيادية في البورصة ومنها بيت التمويل الكويتي 3.5%، وأجيليتي 6.3%، وزين 1.5%، ومجموعة الصناعات الوطنية 5.2%.

كما هبطت أسهم شركة البورصة 11.3%، وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية 12.5%، والاستثمارات الوطنية 11.2%، والامتياز الاستثمارية 8.5%.