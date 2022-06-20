الأسهم الأوروبية ترتفع بعد عمليات بيع حادة الأسبوع الماضي

اتجهت الأسهم الأوروبية نحو الارتفاع اليوم الاثنين، بعد عمليات بيع حادة الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من الركود، فيما تخلف مؤشر الأسهم الفرنسية عن بقية مؤشرات الأسهم المحلية الأوروبية، بعدما فشل الرئيس إيمانويل ماكرون في تحقيق أغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، وقادت أسهم البنوك وشركات السفر ومتاجر التجزئة الصعود. وهبط المؤشر 4.6% الأسبوع الماضي وسط موجة بيع عالمية قادتها المخاوف من أن تؤدي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي ‬‬‬يقوم بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى إلى ركود.

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وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.1%، ليتخلف عن مؤشرات محلية رئيسية أخرى بعدما فشل تحالف (معاً) الوسطي بقيادة ماكرون في تحقيق الأغلبية المطلقة اللازمة للسيطرة على البرلمان الفرنسي، رغم أن التحالف فاز بأغلبية مقاعد الجمعية الوطنية (البرلمان) في عطلة نهاية الأسبوع.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 17% تقريبا هذا العام، بسبب مجموعة من المخاوف منها زيادة التضخم وتباطؤ الاقتصاد الصيني، كما تحد أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة المتحدة من الإقبال على المخاطرة.

وهبط المؤشر الأوروبي الفرعي للإنشاءات ومواد البناء 2.1%. وتراجع سهم شركة كينج سبان الإيرلندية لعزل المباني 12.9%، فيما انخفض سهما شركتي روك وول الدنمركية وسان جوبان الفرنسية بأكثر من 5%.