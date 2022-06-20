.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بورصة الكويت توقف تداول أسهم "البنك الأهلي" 10 أيام

  • الخط
البنك الأهلي الكويتي
شعار البنك الأهلي الكويتي
بورصة الكويت

بورصة الكويت توقف تداول أسهم "البنك الأهلي" 10 أيام

بسبب ارتكاب مخالفات

الكويت - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت بورصة الكويت أنها أوقفت التداول على أسهم البنك الأهلي الكويتي عشرة أيام، اعتباراً من اليوم الاثنين، بسبب ارتكاب مخالفات.

وقالت البورصة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الإيقاف جاء بسبب مخالفة البنك لمواد من كتاب قواعد البورصة متعلقة باستحقاقات الأسهم، "حيث لم يلتزم بتأكيد الإعلان عن الاستحقاقات أو أي تغيير يطرأ على الجدول الزمني قبل يوم الاستحقاق المحدد" في 11 مايو بثمانية أيام عمل، أي في يوم 24 أبريل، وإنما قام بذلك في 25 أبريل.

وأشار البيان إلى أن قرار الإيقاف أصدرته لجنة النظر في المخالفات في البورصة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
واشنطن بوست تتحدث عن لجوء الروس للإخفاء القسري بحق أوكرانيين واشنطن بوست تتحدث عن لجوء الروس للإخفاء القسري بحق أوكرانيين
اكتشف المزيد