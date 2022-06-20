بورصة الكويت توقف تداول أسهم "البنك الأهلي" 10 أيام

أعلنت بورصة الكويت أنها أوقفت التداول على أسهم البنك الأهلي الكويتي عشرة أيام، اعتباراً من اليوم الاثنين، بسبب ارتكاب مخالفات.

وقالت البورصة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الإيقاف جاء بسبب مخالفة البنك لمواد من كتاب قواعد البورصة متعلقة باستحقاقات الأسهم، "حيث لم يلتزم بتأكيد الإعلان عن الاستحقاقات أو أي تغيير يطرأ على الجدول الزمني قبل يوم الاستحقاق المحدد" في 11 مايو بثمانية أيام عمل، أي في يوم 24 أبريل، وإنما قام بذلك في 25 أبريل.

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وأشار البيان إلى أن قرار الإيقاف أصدرته لجنة النظر في المخالفات في البورصة.