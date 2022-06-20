سوق الأسهم السعودية يرتد مرتفعا فوق مستوى 11300 نقطة

ارتد سوق الأسهم السعودية إلى الارتفاع خلال جلسة اليوم الاثنين، بعد تراجعه بأكثر من 4% في جلسة أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "تاسي" بنسبة 0.83% ما يعادل 93.91 نقطة عند مستوى 11393.09 نقطة.

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وبلغت قيمة التداولات نحو 2.44 مليار ريال عبر التداول على نحو 73.97 مليون سهم، وارتفعت أسعار 158 سهما مقابل تراجع 48 من إجمالي 214 سهما مدرجا.

وتصدر الارتفاعات سهم "تكوين" بنسبة 5.46% عند سعر 11.96 ريال، تلاه سهم "وقت اللياقة" بنسبة 3.97% عند سعر 91.6 ريال.

فيما سجل سهم "بحر العرب" أعلى نسبة تراجع بلغت 9.99% عند سعر 79.3 ريال، تلاه سهم "صادرات" بنسبة 9.96% عند سعر 46.1 ريال.

وتصدر سهم مصرف الراجحي قيم التداولات بنحو 277.48 مليون ريال، فيما تصدر سهم دار الأركان أحجام التداول بنحو 12.49 مليون سهم.

كان المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي" قد خسائره عند الإغلاق أمس الأحد، ليتراجع بنسبة 4.44% ما يعادل 525 نقطة ليهبط إلى مستوى 11299 نقطة.

وقال المحلل المالي حمد العليان، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن ردة الفعل في السوق السعودية اليوم تلي التراجعات في أسواق النفط.

وأشار العليان، إلى أنه بالرغم من التراجعات إلا أن التنويع الاقتصادي الجاري في المملكة والاحتياطيات الجيدة يمنح السوق مرونة أكبر.