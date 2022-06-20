"نيكاي" الياباني يرتفع في بداية التعاملات.. ويصعد 0.75%

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين، حيث صعد 0.75% إلى 26156.62 نقطة.

كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.55% إلى 1845.98 نقطة، وفقا لـ"رويترز".

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وكان "نيكاي" سجل الجمعة الماضي، أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكثر من عامين، متتبعا انخفاض وول ستريت، حتى مع إبقاء بنك اليابان المركزي على التحفيز الهائل.

وأغلق المؤشر منخفضا 1.77% عند 25963 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 12 مايو، بعد انخفاضه بنسبة 2.7 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.