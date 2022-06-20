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"نيكاي" الياباني يرتفع في بداية التعاملات.. ويصعد 0.75%

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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

"نيكاي" الياباني يرتفع في بداية التعاملات.. ويصعد 0.75%

بعد أن سجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكثر من عامين

دبي - العربية.نت

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ارتفع المؤشر نيكاي الياباني القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين، حيث صعد 0.75% إلى 26156.62 نقطة.

كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.55% إلى 1845.98 نقطة، وفقا لـ"رويترز".

وكان "نيكاي" سجل الجمعة الماضي، أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكثر من عامين، متتبعا انخفاض وول ستريت، حتى مع إبقاء بنك اليابان المركزي على التحفيز الهائل.

وأغلق المؤشر منخفضا 1.77% عند 25963 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 12 مايو، بعد انخفاضه بنسبة 2.7 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

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