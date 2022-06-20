أسهم اليابان
"نيكاي" الياباني يرتفع في بداية التعاملات.. ويصعد 0.75%
بعد أن سجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكثر من عامين
ارتفع المؤشر نيكاي الياباني القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين، حيث صعد 0.75% إلى 26156.62 نقطة.
كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.55% إلى 1845.98 نقطة، وفقا لـ"رويترز".
مادة اعلانية
وكان "نيكاي" سجل الجمعة الماضي، أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكثر من عامين، متتبعا انخفاض وول ستريت، حتى مع إبقاء بنك اليابان المركزي على التحفيز الهائل.
وأغلق المؤشر منخفضا 1.77% عند 25963 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 12 مايو، بعد انخفاضه بنسبة 2.7 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.
اقرأ أيضاً
-
نصائح للتعامل مع السوق الهابطة.. هل الانخفاض فرصة لشراء المزيد من الأصول؟بافيت: تعامل مع الأسهم مثل "البرغر".. كلما تراجع سعرها اغتنم المزيد قصص اقتصادية
-
اكتتاب "الآمار".. تحديد النطاق السعري بين 103 و115 ريالااليوم.. بدء اكتتاب المؤسسات شركات
-
"أرامكو توتال للخدمات" تعلن الاسترداد الجزئي لصكوك بـ207.7 مليون رياليمثل 5.54% من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية