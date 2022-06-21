أسعار الذهب تنخفض مع تزايد توقعات رفع الفائدة

تراجع سعر الذهب بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع عائدات السندات الأميركية واحتمالات رفع أسعار الفائدة بدرجة أكبر، مما طغى على الأثر الداعم للذهب من تراجع الدولار.

هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1833.40 دولار للأوقية بحلول الساعة 1215 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1836.30 دولار.

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قال المحلل المستقل روس نورمان، إن سعر الدولار، الذي عادة ما يكون المحرك الرئيسي لأسعار الذهب، تراجع بدرجة كبيرة لكن التأثير المضاد يأتي من ارتفاع عائدات السندات، وفق ما نقلته "رويترز".

وارتفعت عائدات السندات الأميركية ذات أجل عشر سنوات، في حين تراجع سعر الدولار ما يجعل سعر المعدن النفيس أكثر جاذبية للمشترين بعملات أخرى.

وبعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أكبر رفع للفائدة منذ 1994 في وقت سابق هذا الشهر، حذت بنوك مركزية أخرى حذوه ورفعت الفائدة.

وزادت الفضة في التعاملات الفورية 0.2% إلى 21.63 دولار للأوقية. كما زاد البلاتين 0.3% إلى 934.56 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.75% إلى 1860.57 دولار.