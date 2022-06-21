اليورو يصعد بدعم من تأكيد "المركزي" الأوروبي رفع الفائدة

ارتفع سعر اليورو، اليوم الثلاثاء، بدعم من اعتزام البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة لاحتواء التضخم، في حين لامس الين الياباني مجددا أدنى مستوياته في 24 عاما متأثرا باستمرار انتهاج بنك اليابان المركزي لسياسة نقدية شديدة التيسير.

وزاد سعر اليورو بنسبة 0.5% إلى 1.0563 دولار، بعدما قال كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين، إن البنك سيرفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه في يوليو، لكنه لم يحدد بعد حجم رفع الفائدة في اجتماعه خلال سبتمبر، مشيرا إلى أن رفعا أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس قد يكون متوقعا.

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وارتفع الدولار 0.2% إلى 135.35 ين، غير بعيد عن أعلى مستوياته في 24 عاما البالغ 135.60 ين الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته أمام سلة من ست عملات، منها اليورو والين، 0.3% إلى 104.1 مع ترقب الأسواق لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، أمام الكونغرس التي تبدأ غدا الأربعاء.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.3%، بعد أن أشار محافظ البنك المركزي الأسترالي إلى زيادات عديدة في أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

وتراجع الدولار 0.2% إلى 0.9651 فرنك سويسري، في حين ارتفع سعر الجنيه الإسترليني 0.4% إلى 1.2294 دولار.

وفي ما يتعلق بالعملات المشفرة ارتفع سعر بيتكوين 2% إلى 20978 دولارا بعد فشلها في التحرك بسرعة صعودا أو هبوطا عن مستوى 20 ألف دولار.