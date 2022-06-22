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بداية متعثرة لمعظم بورصات الخليج.. سوق السعودية تتراجع 1.5%

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سوق السعودية (أرشيفية - فرانس برس)
سوق السعودية (أرشيفية - فرانس برس)
أسواق الخليج

بداية متعثرة لمعظم بورصات الخليج.. سوق السعودية تتراجع 1.5%

تهاوت أسعار النفط، المحفز الرئيسي لأسواق المال الخليجية، بأكثر من 5 دولارات للبرميل

دبي - العربية.نت

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انخفضت معظم بورصات الخليج في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، متبعة خطى الأسهم الآسيوية، في حين ظل اهتمام المستثمرين منصبا على المخاوف بشأن أسعار الفائدة والتضخم.

نزل المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.5%، متأثرا بهبوط سهم مصرف الراجحي بنسبة 2.4%، والصحراء العالمية للبتروكيماويات 2.9%.

وتهاوت أسعار النفط، المحفز الرئيسي لأسواق المال الخليجية، بأكثر من 5 دولارات للبرميل. ونزل مؤشر الطاقة الفرعي بالسوق السعودية 0.6%.

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ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن لخفض أسعار الوقود. ومن المقرر أن يجتمع بايدن مع مسؤولين من سبع شركات نفطية غدا الخميس في البيت الأبيض، من أجل خفض أسعار الوقود، إذ تحقق الشركات أرباحاً قياسية.

تراجع المؤشر الرئيسي لسوق دبي 1.4%، مع هبوط سهم إعمار العقارية 2.8%.

وانخفض المؤشر الرئيسي لسوق أبوظبي 1.2%، مع نزول سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، بنسبة 1.1%.

يتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 75 نقطة أساس أخرى الشهر المقبل، ثم نصف نقطة مئوية في سبتمبر، على ألا يعود لرفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط قبل نوفمبر على أقرب تقدير.

وخسر مؤشر بورصة الدوحة 0.2% مع تراجع سهم البنك التجاري القطري 1.1%.

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