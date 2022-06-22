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أسعار النفط تهوي بنحو 5%.. خام برنت دون 109 دولارات للبرميل

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أسعار النفط
أسعار النفط (تعبيرية)
أسعار النفط

أسعار النفط تهوي بنحو 5%.. خام برنت دون 109 دولارات للبرميل

تتجه إلى تسجيل خسائر شهرية مع تزايد المخاوف بشأن احتمالية حدوث ركود في أميركا

دبي - العربية.نت

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انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بنحو 5%، متجهة نحو تسجيل خسائر شهرية، مع تزايد المخاوف بشأن احتمالية اتجاه اقتصاد الولايات المتحدة نحو الركود بسبب تأثير ارتفاع معدلات الفائدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 5 دولارات بنسبة 4.99% إلى 108.93 دولار للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من 6 دولارات بنسبة5.51% إلى 103.49 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يدلي رئيس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، بشهادته أمام الكونغرس في وقت لاحق اليوم الأربعاء، عن جهوده لكبح جماح التضخم بأسرع وتيرة منذ عقود.

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ويرى منتدى الطاقة الدولي أن استثمار النفط العالمي سيظل في حالة ركود هذا العام، وقد يتراجع حتى في ظل تعامل المنتجين مع ارتفاع التضخم وتقلب الأسعار بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، وفقا لـ"بلومبرغ".

وقال الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، جوزيف ماكمونيغل، في تقرير صدر مع IHS Markit، وهي وحدة أبحاث تابعة لشركة S&P Global Platts، إن الإنفاق يجب أن يستمر عند حوالي 525 مليار دولار سنوياً حتى عام 2030 لتلبية الطلب العالمي على النفط الخام والمنتجات.

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