بايدن: تعليق ضريبة البنزين الاتحادية بحلول نهاية الأسبوع
تعليق ضريبة البنزين بين عدة خيارات للسيطرة على التضخم
قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الاثنين إن قرارا بشأن تعليق ضريبة اتحادية على البنزين قد يصدر بحلول نهاية هذا الأسبوع.
ومتحدثا بعد يوم من قول وزيرة الطاقة جنيفر جرانهولم إنه يعكف على تقييم تعليق الضريبة بشكل مؤقت، قال بايدن للصحفيين "نعم أنا أدرس هذا. آمل بأن يكون لدي قرار على أساس البيانات التي أبحث عنها بحلول نهاية الأسبوع."
وأضاف أنه يريد مزيدا من الإجابات على سؤال لماذا لا تقوم شركات الطاقة بتكرير المزيد من النفط، وفق رويترز.
وتأتي دراسة تعليق ضريبة البنزين بينما تسعى الولايات المتحدة جاهدة للتغلب على زيادات حادة في أسعار البنزين والتضخم الذي وصل الآن إلى أعلى مستوى في 40 عاما.
وتعليق ضريبة البنزين بين عدة خيارات تعكف إدارة بايدن على دراستها للسيطرة على التضخم وأسعار البنزين التي تواصل الارتفاع.
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