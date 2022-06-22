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"وول ستريت" تقفز 2% بدعم من مكاسب أسهم التكنولوجيا والطاقة

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وول ستريت - أسهم أميركية
وول ستريت
وول ستريت

"وول ستريت" تقفز 2% بدعم من مكاسب أسهم التكنولوجيا والطاقة

بعد موجة مبيعات اجتاحت السوق الأسبوع الماضي

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قفزت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت أكثر من 2% أمس الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى وشركات الطاقة بعد موجة مبيعات اجتاحت السوق الأسبوع الماضي أثارتها مخاوف حيال تباطؤ اقتصادي عالمي.

وأغلقت كل القطاعات الرئيسية الـ11 المدرجة في ستاندرد آند بورز 500، على مكاسب مع تعافي الأسهم بشكل عام بعد أن سجل المؤشر القياسي أكبر خسارة أسبوعية من حيث النسبة المئوية منذ مارس 2020، وفقا لـ"رويترز".

ويحاول المستثمرون تقدير المدى الذي يمكن أن تصل إليه الأسهم في الهبوط بينما يعكفون على تقييم المخاطر على الاقتصاد في ضوء إجراءات نشطة يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي لمحاولة كبح تضخم جامح.

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وفي وقت سابق هذا الشهر، هبط "ستاندرد آند بورز 500"، أكثر من 20% من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في يناير، ليؤكد التعريف الشائع لسوق هابطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 641.47 نقطة، أو 2.15%، إلى 30530.25 نقطة، في حين أنهى "ستادرد آند بورز 500" الجلسة، مرتفعا 89.95 نقطة، أو 2.45%، عند 3764.79 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 270.95 نقطة، أو 2.51%، ليغلق عند 11069.30 نقطة.

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