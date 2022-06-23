أسعار الذهب تهبط متأثرة بتوقعات رفع أسعار الفائدة بشدة

هبطت أسعار الذهب اليوم الخميس، متأثرة بتوقعات رفع أسعار الفائدة رفعا شديدا بعد أن أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، مجددا التزام البنك بمكافحة التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1832.91 دولار للأونصة.

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كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% أيضا إلى 1834.30 دولار، حسبما أفادت "رويترز".

وقال كبير المسؤولين الاستراتيجيين في "تايغر بروكرز" بأستراليا، مايكل مكارثي: "مع إشارة جيروم باول إلى أن ارتفاعات بنسبة بالمئة محتملة فعلا، فقد كان هذا تذكير بالضغط المستمر على أسعار الذهب الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة".

وسأل عضو في اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي، باول عما إذا كان الاحتياطي الاتحادي قد يرفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 100 نقطة أساس مرة واحدة، فقال إنه لن يستبعد مطلقا أي شيء وإن مسؤولي البنك المركزي سيتخذون كل الخطوات اللازمة لاستعادة استقرار الأسعار.

وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم وملاذ آمن خلال الأزمات الاقتصادية، مثل الركود.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

واستقر الدولار عند مستويات مرتفعة بعدما تكبد بعض الخسائر في الجلسة السابقة، مما قلص الطلب على الذهب المسعر بالعملة الأميركية بين المشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 21.28 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 923.62 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 1864.18 دولار.