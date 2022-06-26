بورصة الكويت ترتفع 1.33% في أولى جلسات الأسبوع
54.7 مليون دينار قيمة التداولات في جلسة الأحد
أغلقت مؤشرات بورصة الكويت، اليوم الأحد، على ارتفاع في أولى جلسات الأسبوع وصعد مؤشر السوق الأول 1.33% ومؤشر السوق العام 1.23%.
وارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي 2.6% والبنك الأهلي المتحد البحريني 1.2% والغانم 1.3% وأجيليتي 0.9%.
بينما هبط سهم بنك الكويت الوطني 0.1% ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 1.2%.
كما صعد سهم شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) 2.7% وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية 1.9% بعد أن قالت الشركتان إن هيئة أسواق المال وافقت على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم بين الشركتين.
وستكون شركة كيبكو هي الشركة الدامجة، وشركة القرين هي الشركة المندمجة.
وقالت الشركتان في بيانين منفصلين إلى بورصة الكويت إنه وطبقا لنتائج تقرير مقوم الأصول المستقل ورأي مستشار الاستثمار المستقل فقد تم تقييم سهم شركة كيبكو عند 181 فلسا للسهم الواحد وسهم القرين عند 406 فلسات للسهم الواحد، وإن معدل تبادل الأسهم هو 2.24 سهم في رأس مال شركة كيبكو مقابل کل سهم واحد في رأس مال شركة القرين.
وبلغت قيمة التداولات في البورصة 54.7 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة 238.3 مليون سهم.
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