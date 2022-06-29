.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اليوم.. موعد إعلان تخصيص أسهم اكتتاب مجموعة "تيكوم"

  • الخط
وثيقة: الاكتتاب في الطرح العام لتيكوم الإماراتية يتجاوز المعروض بكثير
"تيكوم المشغلة لمجمع الأعمال في دبي طرحت 625 مليون سهم من أسهمها
سوق دبي

اليوم.. موعد إعلان تخصيص أسهم اكتتاب مجموعة "تيكوم"

جمعت 1.7 مليار درهم من مستثمرين عبر طرحها العام الأولي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

حددت مجموعة "تيكوم" التابعة لـ"دبي القابضة"، اليوم الأربعاء، موعدا لإعلان تخصيص أسهمها، حيث سيتم إرسال إشعارات بالتخصيص للمشاركين في الاكتتاب ضمن الشريحتين الأولى التي تشمل الأفراد والثالثة التي تشمل الموظفين، وفقا لما جاء في نشرة الإصدار.

وكانت "تيكوم" المشغلة لمجمع الأعمال في دبي، قالت الإثنين، إنها جمعت 1.7 مليار درهم (462.87 مليون دولار) من مستثمرين من خلال طرحها العام الأولي.

وأعلنت الشركة عن طرح 625 مليون سهم من أسهمها ما يعادل 12.5% من رأس مالها يوم 16 يونيو الجاري، موزعة على ثلاث شرائح، (للأفراد، والمستثمرين المحترفين، وموظفي مجموعة دبي القابضة المؤهلين)، بسعر 2.67 درهم للسهم.

"سابك للمغذيات" تعتزم توزيع 40% أرباحاً نقدية عن النصف الأول شركات سوق السعودية "سابك للمغذيات" تعتزم توزيع 40% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

وانتهى الاكتتاب بالنسبة للأفراد والموظفين يوم 23 يونيو، بينما انتهى يوم الجمعة الماضي بالنسبة للمستثمرين المحترفين.
وخصص للشريحة الأولى (الأفراد) 9% من أسهم الطرح، وتبلغ 56.25 مليون سهم، بينما خصص للشريحة الثالثة (موظفي دبي القابضة) 1% من أسهم الطرح والتي تُمثّل 6.25 مليون سهم.

واستقطب الطرح طلباً قوياً ضمن اكتتاب المستثمرين من المؤسسات المؤهلة واكتتاب الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة 35.4 مليار درهم، مما أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بأكثر من 21 مرة بحسب السعر النهائي، بينما تمت تغطية اكتتاب الأفراد بواقع 40 مرة تقريباً.

وقد تم الإعلان عن تخصيص للشريحة الأولى (الأفراد) والشريحة الثالثة (موظفي دبي القابضة) حد أدنى مضمون يساوي 1000 سهم، وهو كامل الأسهم المطلوبة للمكتتب بالحد الأدنى لمبلغ الاكتتاب البالغ 5000 درهم.

ومن المتوقع أن يتم إدراج وبدء تداول أسهم الطرح في سوق دبي المالي يوم 5 يوليو 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
اتهامات إثيوبية للسودان بقصف المنطقة الحدودية.. والخرطوم تنفي أسر جنود إثيوبيين اتهامات إثيوبية للسودان بقصف المنطقة الحدودية.. والخرطوم تنفي أسر جنود إثيوبيين
اكتشف المزيد