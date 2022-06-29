اليوم.. موعد إعلان تخصيص أسهم اكتتاب مجموعة "تيكوم"

حددت مجموعة "تيكوم" التابعة لـ"دبي القابضة"، اليوم الأربعاء، موعدا لإعلان تخصيص أسهمها، حيث سيتم إرسال إشعارات بالتخصيص للمشاركين في الاكتتاب ضمن الشريحتين الأولى التي تشمل الأفراد والثالثة التي تشمل الموظفين، وفقا لما جاء في نشرة الإصدار.

وكانت "تيكوم" المشغلة لمجمع الأعمال في دبي، قالت الإثنين، إنها جمعت 1.7 مليار درهم (462.87 مليون دولار) من مستثمرين من خلال طرحها العام الأولي.

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وأعلنت الشركة عن طرح 625 مليون سهم من أسهمها ما يعادل 12.5% من رأس مالها يوم 16 يونيو الجاري، موزعة على ثلاث شرائح، (للأفراد، والمستثمرين المحترفين، وموظفي مجموعة دبي القابضة المؤهلين)، بسعر 2.67 درهم للسهم.

وانتهى الاكتتاب بالنسبة للأفراد والموظفين يوم 23 يونيو، بينما انتهى يوم الجمعة الماضي بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

وخصص للشريحة الأولى (الأفراد) 9% من أسهم الطرح، وتبلغ 56.25 مليون سهم، بينما خصص للشريحة الثالثة (موظفي دبي القابضة) 1% من أسهم الطرح والتي تُمثّل 6.25 مليون سهم.

واستقطب الطرح طلباً قوياً ضمن اكتتاب المستثمرين من المؤسسات المؤهلة واكتتاب الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة 35.4 مليار درهم، مما أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بأكثر من 21 مرة بحسب السعر النهائي، بينما تمت تغطية اكتتاب الأفراد بواقع 40 مرة تقريباً.

وقد تم الإعلان عن تخصيص للشريحة الأولى (الأفراد) والشريحة الثالثة (موظفي دبي القابضة) حد أدنى مضمون يساوي 1000 سهم، وهو كامل الأسهم المطلوبة للمكتتب بالحد الأدنى لمبلغ الاكتتاب البالغ 5000 درهم.

ومن المتوقع أن يتم إدراج وبدء تداول أسهم الطرح في سوق دبي المالي يوم 5 يوليو 2022.