انخفاض السندات الدولارية المصرية إلى مستوى قياسي جديد
تراجعت السندات ذات الآجال الأطول بما يصل إلى 1.3 سنت في الدولار
أفادت بيانات تريدويب بأن السندات السيادية الدولارية المصرية شهدت انخفاضا جديدا اليوم الأربعاء، وتراجعت السندات ذات الآجال الأطول بما يصل إلى 1.3 سنت في الدولار لتسجل مستوى قياسيا جديدا.
وأظهرت البيانات أن السندات التي يحل أجلها في 2040 انخفضت 57.581 سنت في الدولار، بينما جرى تداول العديد من الإصدارات الأخرى بانخفاضات ما بين 60 و65 سنتا.
وتعرضت السندات التي تصدرها مصر، المعتمدة بشدة على تدفقات رأس المال، في الخارج لضغوط منذ أن قلصت الحرب في أوكرانيا إمدادات القمح ودفعت أسعار المواد الغذائية للارتفاع.
وتراجع سعر الجنيه المصري مرة أخرى اليوم الأربعاء إلى 18.82 جنيه للدولار، وهو أدنى مستوياته منذ 5 سنوات. وفقد الجنيه أكثر من 16% من قيمته منذ بداية العام.
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