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شركة كورية مملوكة لأرامكو بنسبة 17% تستعد لطرح أسهمها في البورصة

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أرامكو

شركة كورية مملوكة لأرامكو بنسبة 17% تستعد لطرح أسهمها في البورصة

في محاولة الإدراج الثالثة بعد سحب خطط الاكتتاب العام في عامي 2012 و2018

دبي - العربية.نت

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حصلت شركة هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية، وهي شركة بترول وتكرير، على الموافقة المبدئية على طرحها العام الأولي من بورصة كوريا.

وهذه هي محاولة الإدراج الثالثة للشركة بعد أن سحبت خططها السابقة للاكتتاب العام في عامي 2012 و2018 بسبب ظروف السوق.

وتمتلك HD Hyundai نحو 74% من هيونداي أويل بنك، فيما تمتلك أرامكو السعودية 17% استحوذت عليها في 2019 عندما كان يقف تقييم الشركة عند 8 تريليونات وون كوري، أي نحو 6 مليارات دولار.

"أرامكو" تستحوذ على 17% من هيونداي أويل بنك شركات "أرامكو" تستحوذ على 17% من هيونداي أويل بنك

وقد تم تعيين NH Investment & Securities وKB Securities وCredit Suisse كمستشارين للطرح العام المرتقب.

هذا ومن المتوقع أن تتم عملية الطرح وبناء سجل الأوامر بين سبتمبر وأكتوبر لتدرج الأسهم في نوفمبر.

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