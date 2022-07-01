تعاونية الاتحاد الإماراتية تعلن نيتها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي

أعلنت تعاونية الاتحاد الإماراتية، وهي سلسلة متاجر سوبر ماركت، اليوم الجمعة عن نيتها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي يوم 18 يوليو/تموز.

وقالت الشركة في بيان إن المساهمين الحاليين سيُعرض عليهم عشرة أسهم مقابل كل سهم يمتلكونه وإنه تم تعليق تداول الأسهم على منصتها الإلكترونية الخاصة.

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وتابعت الشركة أنه سيتم تحديد سعر السهم في اليوم الأول من التداول.

وتقول الشركة، التي تمتلك 23 فرعا، في موقعها على الإنترنت إنها أكبر جمعية تعاونية استهلاكية في الإمارات.