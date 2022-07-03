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تعليق تداول سهم "برغرايززر" بناء على طلبها

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مطاعم بيت الشطيرة برغرايززر
شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر"
سوق السعودية

تعليق تداول سهم "برغرايززر" بناء على طلبها

عمومية تقر زيادة رأسمال إلى 35 مليون ريال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت "تداول السعودية"، عن تعليق تداول سهم شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" في السوق ابتداء من الساعة 11:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 مساءً اليوم الأحد، وذلك بناء على طلب الشركة، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، علماً بأن فترة صيانة الأوامر ستبدأ الساعة 30: 11 صباحاً.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة "برغرايززر" عن موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من 25 مليون ريال إلى 35 مليون ريال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة.

وقالت "برغرايززر" في بيان على "تداول السعودية"، إن الزيادة ستتم برسملة 10 ملايين ريال من الأرباح المبقاة، وسيتم منح المساهمين سهمين مقابل كل 5 أسهم مملوكة.

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ويبلغ عدد الأسهم بعد الزيادة 3.5 مليون سهم مقابل 2.5 مليون سهم قبل الزيادة. وتبلغ نسبة الزيادة 40%.

وتهدف الزيادة إلى مواكبة نمو الشركة وتوسع أعمالها وتقوية مركزها المالي.

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